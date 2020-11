Shu-bi-dua-frontmand Michael Bundesen er død af kræft - 71 år

Af pressemeddelelsen fremgår det, at Michael Bundesen sov stille ind søndag aften i sit hjem i Gentofte.

Michael Bundesen, der var frontmand i det danske band Shu-bi-dua, er død efter et kort sygdomsforløb.

Her var han omgivet af sin nærmeste familie.

- Det er med en ufattelig sorg, at vi kan meddele, at vores far, Michael Bundesen, efter kort tids kræftforløb, er afgået ved døden, hedder det i meddelelsen, hvor hans børn Nanna Bundesen og Nicolaj Bundesen står som afsendere.

Familien tilføjer, at den vil "udbede sig ro til at bearbejde sorgen, og det kæmpe savn, Michael efterlader i vores alles hjerter".

Efter Michael Bundesens eget ønske vil kun de allernærmeste blive inviteret med til bisættelsen.

- Selv om det varmer at tænke på, hvor mange danskere han har betydet noget for, appellerer vi til, at dette ønske respekteres, skriver familien.

Det er efterhånden knap ti år siden, at Michael Bundesen måtte stoppe som forsanger i det populære danske popband Shu-bi-dua.

Efter to blodpropper i hjernen måtte han erkende, at alting har en ende - også tilværelsen som frontmand i et af landets mest populære bands.

Shu-bi-dua blev dannet i 1973 og har været et af de mest sælgende danske bands nogensinde.

De fleste danskere kan således i dag synge med på sange som "Den røde tråd", "Hvalen Hvalborg" og "Sexchikane" og mange, mange andre.

I 2013 modtog Michael Bundesen musikbranchens "Ærespris" ved den årlige Danish Music Awards.