Sherin Khankan erklærer sig tilfreds med dom om Khader

Sherin Khankan, der er kvindelig imam og virker i organisationen Exitcirklen, siger, at hun finder torsdagens dom principiel.

Selv om Naser Khader på bundlinjen i en dom i Højesteret frifindes for injurier, siger hans modpart i sagen, at hun er tilfreds med afgørelsen.

- Den handler ikke om mig. Den handler om en magthaver, der i mange år har forsøgt at udstille muslimske debattører som radikale islamister, siger Sherin Khankan.

I dommen hedder det, at Naser Khaders udtryk "sorte islamistiske fortid" om Sherin Khankan er en ærekrænkende udtalelse.

Naser Khader frifindes dog af et flertal på seks af de syv dommere.

Som folketingsmedlem har han en særlig udvidet ytringsfrihed, og han har haft et vist faktuelt grundlag for sin værdidom. Gennem tiderne har Sherin Khankans udtalelser efterladt uklarhed om hendes holdning til islams rolle i et demokratisk samfund, skriver dommerne.

I en kommentar siger Sherin Khankan:

- Syv højesteretsdommere har stadfæstet, at han er kommet med injurierende udtalelser. Det er jeg glad for. Jeg er selvfølgelig ikke islamist. Jeg har viet mit liv til at bekæmpe islamismen. Jeg er den eneste imam i Norden, der vier muslimske kvinder til ikke-muslimske mænd, siger hun.

Advokat Heidi Højmark Helveg har repræsenteret Naser Khader i sagen.

- Jeg tror ikke, at dommen får nogen særlig betydning i forhold til, hvad politikere ytrer sig om. Ingen vil agere anderledes i morgen end i går, siger hun.

- Det er ikke en overraskende dom, fordi den ligger fuldstændig i tråd med afgørelser fra Menneskerettighedsdomstolen om ytringsfriheden.

- Afgørelsen tyder på, at dommerne har læst kilderne, altså Sherin Khankans udsagn om blandt andet Hizb-ut-Tahrir, siger advokaten.

Sherin Khankan er direktør for Exitcirklen, som blandt andet hjælper ofre i æresrelaterede konflikter. I 2017 ansøgte organisationen om 680.000 kroner fra satspuljemidlerne.

Derefter gik Naser Khader i opslag på Facebook til angreb på Sherin Khankan.