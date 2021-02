Sheeran går på scenen med social angst

Ed Sheeran er blevet verdenskendt for sange som "Shape of You", "Thinking Out Loud" og "Galway Girl".

Onsdag den 17. februar fylder den succesfulde sanger og sangskriver 30 år.

Men den store succes kom meget hurtigt, og det har medført udfordringer for den britiske musiker, som lider af social angst. Han erkender, at det kan virke ironisk, når man spiller på store scener verden over.

Ed Sheeran er født i den britiske by Halifax, men har boet det meste af sin barndom i Suffolk. Det er her, han er vendt tilbage til sammen med hustruen, Cherry Seaborn. De bor nu på en stor ejendom på landet.

Seaborn og Sheeran har kendt hinanden, siden de var børn, hvor de gik i skole sammen. De blev gift i 2019.

Selv om han både har boet i London og New York, har han tidligere fortalt, at han føler sig tryggest på hjemegnen i Suffolk.

Musikeren lægger generelt meget vægt på at have en forbindelse med andre mennesker. Han føler sig udstillet, når folk filmer ham eller stirrer. Når det sker, kan han føle sig som et dyr i zoologisk have.

Til gengæld sætter han pris på, når folk kommer op for at snakke med ham i stedet.

Han vil altid gerne snakke med folk til trods for sin sociale angst, men synes, at oplevelsen bliver ødelagt, når en samtale slutter med, at vedkommende spørger, om de kan tage et billede til Instagram.

Sangeren havde en mere positiv oplevelse, da han var til en koncert med sangeren Marilyn Manson. Her kom en mand op til ham, gav hånd og fortalte, at han kunne lide Sheerans musik og ikke mere.

Det møde har han tidligere fremhævet, fordi han kan godt lide at have en rar og ægte forbindelse med et andet menneske.

Ud over at Ed Sheerans egne sange er blevet spillet flittigt i radioen, har han også arbejdet sammen med flere andre kunstnere.

Blandt andet står han bag to af boybandet One Directions sange og har arbejdet sammen med Taylor Swift og Justin Bieber og en lang række andre store stjerner.

Ed Sheeran har udgivet i alt fire album, senest "No. 6 Collaborations Project" i 2019.