Sexkrænkede piger taber sag mod kommune

Højesteret frifinder onsdag Esbjerg Kommune for at have svigtet to piger, der blev udsat for seksuelle overgreb. De får ikke erstatning.

De hævdede, at kommunen havde krænket deres menneskerettigheder ved ikke at have grebet ind overfor en mand, der begik overgreb mod sine børns kammerater.

Det er blandt andet den artikel i konventionen om menneskerettigheder, som forbyder umenneskelig eller nedværdigende behandling, som pigerne og deres advokat, Helle Hald, har henvist til.

Dommerne er dog ikke blevet præsenteret for omstændigheder, der burde have givet kommunen en "rimelig begrundet mistanke" om, at der var risiko for, at pigerne blev krænket. Han var far til en af deres klassekammerater.

De to piger havde krævet en godtgørelse på hver 50.000 kroner.

Hvis kommunen havde iværksat foranstaltninger efter serviceloven, kunne de have undgået at blive ofre for manden, har de sagt. Kommunen svigtede ved ikke at gennemføre en tidlig og effektiv indsats mod gerningsmanden og hans familie, lød påstanden.

Men dette vil Højesteret altså ikke skrive under på. De syv dommere er enige om resultatet. Normalt afgøres sager af fem dommere, men når der er principielle spørgsmål, udvides besætningen.

Manden, der blev omtalt som Esbjergmanden, blev senere idømt fængsel i syv år for en stribe overgreb blandt andet mod de to piger.

I maj sidste år sagde kommunens borgmester, Johnny Søtrup (V), at man har strammet op og blandt andet har ansat flere socialrådgiver til at behandle underretninger om børn.

I en anden retssag mod en kommune har dommere derimod givet ofre for seksuelle overgreb medhold.

I juni sidste år dømte Østre Landsret Slagelse Kommune til at betale tre søstre hver 100.000 kroner. De havde været udsat for overgreb af deres plejefar på en gård uden for Skælskør - og kommunen havde ikke reageret på den viden, man lå inde med.

- Den er banebrydende i dansk ret, sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, i en kommentar til denne dom.

En lektor i socialret har slået fast, at det afhænger af de konkrete omstændigheder, om en kommune kan dømmes for ikke at have gjort tilstrækkeligt for at beskytte børn.