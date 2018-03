Sexdømt frikirkepræst anker dom til landsretten

Det bekræfter ofrenes advokat, Karen Marie Jespersen, over for Midtjyllands Avis.

Ved Retten i Viborg blev Christian Laursen Raburn idømt tre et halvt års fængsel og efterfølgende udvisning til USA for seksuelle krænkelser af otte børn og unge fra den nu lukkede frikirke i Silkeborg.

Ud over straf og udvisning blev han dømt til at betale samlet 532.925 kroner til ofrene.

Den tidligere ungdomspræst blev dømt efter den såkaldte skolelærerparagraf.

Den handler om at misbruge sin stilling til at opnå et seksuelt forhold med en person under 18 år, som er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse.

I retten erkendte den tidligere frikirkepræst, at han havde haft et seksuelt forhold til flere af de unge. Det skete frivilligt og som led i et ligeværdigt forhold, argumenterede han.

Men retten mente, at den tidligere præst manipulerede de unge til at følge hans anvisninger.

- Ingen af de unge turde sidde anvisninger fra tiltalte overhørig, og de unge betragtede tiltalte som en Guds mand, hvis vilje og instrukser man på ingen måde ville modsætte sig, sagde retsformand Søren Ejdum i forbindelse med dommen.

Sagen har været flere år undervejs.

I 2010 begyndte de første advarselslamper at blinke hos Silkeborg Kommune, der fik indberetninger om sektlignende adfærd i frikirken.

Men politiet kunne ikke løfte bevisbyrden, og først i 2016 stod flere af de unge fra menigheden frem med konkrete anklager mod præsten.

På det tidspunkt var ungdomspræsten rejst til USA, hvor han var blevet amerikansk statsborger og var i gang med at etablere en ny menighed.

Han indvilgede dog i at vende tilbage til Danmark for at konfrontere beskyldningerne.

Nu har han så anket dommen til Vestre Landsret, hvor han håber på at blive frikendt.

- Det kunne mine klienter naturligvis godt have været foruden, for det vil være rart, at der snart bliver sat et punktum. Men sådan er det. Vi lever i et retssamfund, konstaterer Karen Marie Jespersen over for Midtjyllands Avis.