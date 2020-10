Undersøgelsen er ikke den første, der viser en sammenhæng mellem sexchikane og depression. Et dansk studie fra 2017 viste også, at uønsket seksuel opmærksomhed på jobbet kan øge risikoen for depressive symptomer. (Arkivfoto)

Sexchikane på jobbet femdobler risiko for depressive lidelser

Nyt studie bekræfter, at seksuel chikane på arbejdspladsen kan have alvorlige konsekvenser, mener minister.

Lønmodtagere, som har oplevet at blive udsat for sexchikane på jobbet fra deres kolleger eller ledere, har 5,3 gange højere risiko for at blive ramt af depressive lidelser.

Det viser et dansk studie, som er udgivet i tidsskriftet Journal of Affective Disorders. Det skriver Information.

- Vi finder en sammenhæng, som viser, at hvis man har været udsat for seksuel chikane, så er der øget risiko for depressive symptomer, siger Maj Britt Nielsen, seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed og medforfatter på studiet, til Information.

Studiet viser også, at hver fjerde af de chikanerede lønmodtagere udviklede depressive lidelser.

Det er baseret på gentagne besvarelser fra 2012, 2014 og 2016 i en spørgeskemaundersøgelse, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø foretager.

I 2012 og 2014 deltog 9981 personer. I 2016 var antallet 6647.

Jan Hyld Pejtersen, der er seniorforsker på Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), har ikke selv været med til at lave studiet.

Men han har læst det og fremhæver, at studiet "sandsynliggør, at seksuel chikane er en risikofaktor for at udvikle depressionssymptomer".

Han påpeger dog, at det ikke viser en direkte årsagssammenhæng mellem sexchikane og depressionssymptomer.

- Det giver god mening at udnytte, at man har spørgeskemadata om sexchikane og depressionssymptomer fra tre forskellige årstal.

- Problemet er, at når data er fra samme spørgeskema, så er det svært at vise den direkte årsagssammenhæng, siger han til Information.

Undersøgelsen er ikke den første, der kobler sexchikane og depression.

Et dansk studie fra 2017 viste også, at uønsket seksuel opmærksomhed på jobbet kan øge risikoen for depressive symptomer. Og i 2014 viste et norsk studie, at ofre for sexchikane oftere udvikler angst og depression.

Det nye studie bekræfter, at seksuel chikane på arbejdspladsen kan have alvorlige konsekvenser. Det skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en orientering til Beskæftigelsesudvalget.

- Det understreger behovet for at se på, hvordan vi kommer problemet til livs, skriver han.

Ministeren påpeger også, at arbejdsgiverne har pligt til at forebygge sexchikane. Han har nu bedt Arbejdsmiljørådet drøfte, om ansatte kan sikres bedre mod seksuel chikane på arbejdspladserne.