Sexarbejdere ærgrer sig over annoncestop: Følte sig inkluderet

Hun fortæller, at hun også selv har annonceret på avisens bagerste sider, og at det er "alle typer" af sexarbejdere, der bruger avisens annonceringsmuligheder - både i den trykte avis og online.

- Ekstra Bladet har jo været et anerkendt, offentligt og lovligt medie, hvor sexarbejderne har været inkluderet på lige fod med alle andre erhverv. Det kan have været Coca Cola, McDonalds, et flyttefirma lige så vel som sexarbejderne.

- Det er så 'hands on', som noget kan være: At vi har kunnet være en del af det, hvor vi har følt os inkluderet - og ikke ekskluderet og som nogle, man ikke vil lege med, siger Estella.

Beslutningen om at droppe annoncerne blev offentliggjort onsdag, samtidig med at den ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen, meddelte, at han stopper efter 14 år i jobbet.

Afskaffelsen af "massageannoncerne" var ifølge Poul Madsen det sidste, der manglede, i moderniseringen af Ekstra Bladet.

Avisen er flere gange blevet kritiseret for at holde fast i at bringe annoncerne. Kritikken er eksempelvis kommet, efter at medier har kunnet dokumentere, at der gemmer sig handlede kvinder bag annoncerne.

Men også i forbindelse med den igangværende #MeToo-debat om krænkelser har annoncerne fået kritik.

Poul Madsen mener, at det var på tide at lytte til den kritik, der er kommet af annoncerne, udtalte han tidligere onsdag.

Men ifølge SIO giver annoncestoppet plads til, at sexarbejderne i endnu højere grad vil føle sig ekskluderet fra resten af samfundet.

Samtidig mener talspersonen ikke, at det løser det reelle problem med, at nogle bliver sexarbejdere mod deres vilje.

- Det kan godt være at Ekstra Bladet så kan vaske deres hænder og sige, at det har de ikke noget med at gøre. Men tænk på, at sexarbejderne stadig er der.

- Hvis man gerne vil hjælpe dem, så nytter det ikke noget, at man tvinger dem under radaren og væk. Tværtimod skal de frem, hvor der er mulighed for, at de kan blive hjulpet, støttet og set, hvis der foregå noget kriminelt, siger Estella.

Nu skal sexarbejderne til at finde andre steder at annoncere. Ingen andre etablerede medier bringer deres annoncer, og det samme gælder sociale medier såsom Facebook og Instagram.

Organisationen er dog ikke i tvivl om, at der, ud over de hjemmesider som allerede eksisterer, vil dukke flere nye platforme op, som giver plads til sexarbejdernes annoncer.