På trods af, at der er konstateret 29 tilfælde af den indiske coronavariant i Danmark, er Statens Serum Institut (SSI) ikke synderligt bekymret. (Arkivfoto)

Seruminstitut nedtoner fare ved indisk coronavariant

I Indien har en ny variant af coronavirus hærget landet, og mandag blev der registreret 2812 coronarelaterede dødsfald. Det svarer til 117 i timen.

Men selv om virusvarianten allerede er kommet til Danmark - der er påvist 29 tilfælde - er Statens Serum Institut (SSI) ikke synderligt bekymret for konsekvenserne.

Det skriver SSI i en pressemeddelelse.

Faglig direktør Tyra Grove Krause siger i pressemeddelelsen, at varianten ikke virker til at være mere farlig end den britiske variant, der i øjeblikket er dominerende i Danmark.

- Vi har ikke data, der tyder på, at B1617 (den indiske variant, red.) er mere smitsom end for eksempel B117 (den britiske variant, red.), og samtidig vurderer vi, at vaccinerne vil være effektive overfor den, siger hun.

Den indiske variant ses primært i Indien, men også i Nordamerika og i store dele af Europa.

Blandt de 29 tilfælde i Danmark er der kun tre personer, som har dansk statsborgerskab. 20 af personerne var fra Indien, fem fra Iran og én fra Litauen.

Det vurderes fra seruminstituttets side, at der er tale om fire smittekæder. Ved tre af smittekæderne har der været relation til rejse, skriver SSI i pressemeddelelsen.

Ingen af de smittede med varianten er døde.

Indien er i øjeblikket på vej igennem en ny bølge af coronavirus, hvor der fem dage i træk er sat rekord med over 300.000 nye smittetilfælde hver dag. Indien har omkring 1,4 milliarder indbyggere.

Når man tager højde for forskelle i befolkningsstørrelse og ser på antallet af smittetilfælde per 100.000 indbyggere, er smitten i Indien dobbelt så høj som i Danmark, men omkring det halve af Sverige og Frankrig.