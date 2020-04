Seruminstitut efter tvivl: Strategien er fortsat afbødning

Danmarks strategi er fortsat at afbøde udbredelsen af coronavirus og ikke at inddæmme den.

- Vi er stadig i en afbødningstrategi, målet er at komme igennem uden en stor byrde i sundhedsvæsenet. Målet er stadig det samme, men de værktøjer, vi bruger, ændrer sig over tid, siger han.

Han understreger, at test og at finde folk, der er smittede, og dem de kan have smittet, er væsentlige værktøjer og langt mere vigtigt, end det var i starten.

Det er også vigtigt at holde fysisk afstand.

- I takt med at samfundet åbner mere op, og når vi er på vej til en mere normaliseret hverdag, så vil test og at finde smittekæder være et mere normalt element.

- Det er en meget vanskelig balancegang, men det er det, vi stiler efter, siger Kåre Mølbak.

Han sagde mandag i Berlingske, at borgerne skal indstille sig på at holde fysisk afstand i et år. På pressemødet mandag uddyber han, at testkapaciteten nu er steget.

Dermed kan vi formentlig se frem til en ny hverdag, hvor man kan blive testet, før man besøger sine ældre på plejehjemmet.