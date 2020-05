Seruminstitut: Smittetrykket falder trods genåbning

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i et mailsvar til Ritzau.

Det seneste officielle tal for smittetrykket stammer fra sidst i april, hvor det blev beregnet til 0,9. Nu er det altså lavere.

Smittetrykket er et udtryk for, hvor mange andre en person med coronavirus smitter. Hvis det er 0,9, betyder det, at en person med coronavirus gennemsnitligt smitter 0,9 andre.

Smittetrykket er en af de indikatorer, myndighederne holder øje med i forbindelse med genåbningen af landet, hvor fase 2 så småt er påbegyndt.

Udendørs idræt har allerede fået lov at åbne under gældende regler for forsamlingsforbud på flere end ti personer, mens detailhandel og restauranter kan åbne fra henholdsvis den 11. og 18. maj.

I forvejen har blandt andet liberale erhverv som frisører og tatovører haft lov at holde åbent siden 20. april.

Smittetrykket var ellers stigende i april. Efter at være faldet til under 1,0 ved månedsskiftet fra marts til april, stabiliserede smittetrykket sig i perioden 10.-14. april omkring 0,6.

Siden steg det altså til 0,9, men onsdag udgav Statens Serum Institut en rapport, hvori der stod, at landet kunne påbegynde fase 2 af genåbningen, uden at smitten ville komme ud af kontrol.

Statens Serum Institut har dog flere gange påpeget, at beregningerne for smittetrykket er behæftet med usikkerhed.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde 1. maj, at smittetrykket er noget, hun tager alvorligt, når det kommer til genåbningen af landet.

- Det er noget, jeg iagttager med meget stor alvor, lød det fra Mette Frederiksen.

Den kritiske grænse for smittetrykket er 1,0.

Er smittetrykket over, er det udtryk for, at epidemien accelererer.

Er det under, er det udtryk for, at epidemien aftager.