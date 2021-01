Serum Institut: Vi kender ikke visirs effekt mod virus

Det er ikke muligt at sige præcist, hvor meget effekt et ansigtsvisir har mod coronasmitte.

Han har ansvar for områderne infektion og hygiejne, hvilket indebærer rådgivning om, hvordan man bryder smitteveje.

- Vi ved meget om, hvad et mundbind kan i forhold til virus, men vi ved noget mindre om, hvad et visir kan, siger Brian Kristensen.

- Det er, fordi mundbind er noget, man har brugt inden for smittekontrol siden 1915-16. Hvorimod visir er kommet meget senere, og som man egentlig ikke har anvendt så meget i selve smittekontrollen.

Normalt bruger man visir som beskyttelse mod øjnene i sundhedsvæsenet.

Brug af ansigtsvisir som beskyttelse mod smitte under coronapandemien kan ifølge Brian Kristensen nok tilskrives, at man i starten af epidemien stod i en situation, hvor der var enormt behov for mundbind, men ikke nok af dem.

Han kan dog klart slå fast, at et mundbind er det bedste valg, hvis man vil sikre sig mest mod smitte.

- Et visir er strengt taget kun en fysisk barriere, som man sætter for næse og mund, mens et mundbind typisk også har en filtrerende effekt, der holder virus og bakterier tilbage. Det gør et visir ikke i samme høje grad, siger Brian Kristensen.

Men vi kan snart blive klogere på et ansigtsvisirs mere præcise effekt mod virus, for flere studier rundt i verden er i gang med at undersøge det.

- Man prøver at blive klar over, hvad visir egentlig kan gøre med hensyn til at holde virus og bakterier tilbage for den, der bruger det, og for dem omkring personen.

Her undersøger man konkret, hvordan partikelstrømmen af virus er omkring næse og mund, hvis man har visir på.

Sundhedsstyrelsen anbefaler kun brug af visir som supplement til mundbind til personer med visse lidelser eller andre tilstande, som gør, at et mundbind ikke kan slutte tæt om ansigtet.

Et visir kan også anvendes i situationer, hvor det er vigtigt at vise sit ansigt.

- Vi er helt på linje med Sundhedsstyrelsen i, at det er et supplement til mundbind, og hvis man går efter en så høj beskyttelse som overhovedet muligt, så er det et mundbind, man skal bruge, siger Brian Kristensen.