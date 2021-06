En 33-årig mand er udleveret fra Serbien og er ved Retten i Glostrup varetægtsfængslet for et drabsforsøg i Søborg i juni 2019. Han nægter sig skyldig. En mand er tidligere idømt forvaring, og to andre er idømt hver otte års fængsel i sagen. (Arkivfoto).

Serbien udleverer mistænkt for drabsforsøg i Søborg

I næsten to år har en 33-årig mand været efterlyst for et drabsforsøg i Søborg. Nu er flugten slut, og tirsdag blev han varetægtsfængslet i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Drabsforsøget fandt sted på Nordfrontvej i Søborg den 30. juni 2019. Her blev en nu 38-årige mand skudt i hånden og stukket flere gange med kniv.

Det lykkedes politiet at anholde tre mænd, som siden er dømt for drabsforsøget. Men den 33-årige stak af til udlandet.

Den 33-årige blev dog anholdt af de serbiske myndigheder efter en international efterlysning, og tirsdag morgen landede efterforskere fra Københavns Vestegns Politi i Kastrup med den mistænkte.

- Nu er den 33-årige mand endelig tilbage på dansk jord efter knap to år. Han er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet med henblik på retsforfølgelse for det drabsforsøg han er mistænkt for, udtaler anklager Michelle Lindegaard i tirsdagens pressemeddelelse.

I maj sidste år blev to mænd, der i dag er 24 og 28 år, ved Retten i Glostrup idømt hver ni års fængsel i sagen. Østre Landsret nedsatte senere straffen til otte års fængsel.

En nu 25-årig mand blev både i by- og landsret idømt forvaring på ubestemt tid for drabsforsøget. Han blev dog også dømt for en måned senere at have skudt en anden mand i låret i Ballerup.

De to forbrydelser blev begået på et tidspunkt, hvor den 25-årige egentlig skulle afsone en tidligere dom på fængsel i syv år. Men det lykkedes ham at stikke af under en ledsaget udgang fra Enner Mark Fængsel.

I den tidligere sag havde de lægelige specialister i øvrigt også anbefalet forvaring, men retten valgte på grund af hans alder dengang at idømme ham en almindelig fængselsstraf.

Den 33-årige, der blev fængslet tirsdag, nægter sig skyldig og overvejer, om han vil kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.