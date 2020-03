Seniorer ryger først i svinget i statens fyringsrunder

Ved en fyringsrunde på en statslig arbejdsplads er sandsynligheden stor for, at den rammer de ældre medarbejdere.

Ifølge analysen, der omfatter de menige medarbejdere, ikke cheferne, ramte 39 procent af de offentlige fyringssager medlemmer på 50 år eller derover.

Det er på trods af, at denne aldersgruppe udgør 22 procent af alle de offentligt ansatte Djøf-medlemmer.

Tager man de 45-49-årige med i optællingen, er det mere end hver anden statslig fyreseddel, der rammer de erfarne medarbejdere.

- Vi ved jo i forvejen, at seniorerne også er den gruppe, der har sværest ved at komme tilbage til arbejdsmarkedet, hvis de mister jobbet i moden alder.

- Så vi har i dobbelt forstand et problem med statslige arbejdsgivere, der af en eller anden grund har det svært med ældre medarbejdere, siger Sara Vergo, formand for de offentligt ansatte medlemmer af Djøf, til Politiken.

Sara Vergo kalder problematikken "helt besynderlig".

Når det gælder privatansatte, svarer antallet af fyringssager i langt højere grad til aldersgruppens andel af privatansatte medlemmer, viser forbundets analyse.

Sara Vergo opfordrer de statslige arbejdsgivere til at gå forrest og vise, at der er plads til flere seniorer på det offentlige arbejdsmarked.

Den opfordring tager skatteminister Morten Bødskov (S) alvorligt. Han har inviteret tre store forbund, Djøf, HK Stat og Dansk Magisterforening, til møde i ministeriet.

- De her nye tal understreger, at vi har et problem, som vi er nødt til at løse.

- Det duer ikke, at statens arbejdspladser lukker ned for seniorer, både når det gælder ansættelser og afskedigelser, siger Morten Bødskov til Politiken.