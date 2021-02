Sengeliggende er skubbet længere ned i vaccinekøen

Over hele landet må sengeliggende i eget hjem vente på at blive vaccineret. Ministerie arbejder på en løsning.

Stik imod løftet fra både regeringen og sundhedsmyndighederne er nogle af de svageste borgere blevet fjernet fra køen til en covid-19-vaccine.

Det skriver Jyllands-Posten.

Gang på gang har det lydt, at netop de ældste og de mest sårbare står forrest i køen.

Men hjemmeboende ældre over 65 år, som er bundet til deres seng - eksempelvis efter at være blevet lammet af en blodprop - er i store dele af landet blevet pillet ud af vaccinekøen, viser Jyllands-Postens afdækning.

- Vi venter med de sengeliggende, til vi har en vaccine, der kan bringes hjem til dem, siger Pernille Blach Hansen, regionsdirektør i Region Midtjylland.

Ifølge Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender skulle borgere over 65 år, der både modtager praktisk hjælp og personlig pleje, være påbegyndt vaccination i uge 1.

Men de sengeliggende må vente, da det "af hensyn til logistikken er udfordrende at få borgerne ind på vaccinationscentrene, som ikke p.t. er disponeret til at kunne håndtere senge", forklarer Pernille Blach Hansen til avisen.

Sengeliggende i hele Region Sjælland må vente på at blive vaccineret, til der kommer en vaccine, som kan fragtes hjem til borgerne, forklarer læge Britta Ortiz fra Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Også sengeliggende i som minimum dele af Region Syddanmark og dele af Region Hovedstaden skal afvente en vaccine.

Kommunerne kan tilbyde at transportere ikke-sengeliggende til vaccinationsklinikker. Men de afviser at have ansvaret for liggende transport.

Ifølge kommuneforeningen KL har Sundhedsministeriet meddelt, at kommunerne "ikke skal tilbyde liggende transport, men at borgerne skal vaccineres på anden vis", for eksempel i borgernes eget hjem.

Sundhedsministeriet oplyser, at man "aktuelt er ved at se på, hvordan målgruppen kan blive transporteret til vaccination".