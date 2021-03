Sengeliggende ældre får tilbud om vaccination i hjemmet

Regioner og kommuner er nu klar med et tilbud om hjemmevaccination til ældre borgere, der ikke selv kan transportere sig til en vaccinationsklinik.

Det drejer sig om ældre i målgruppe to og tre, som eksempelvis er sengeliggende på grund af sygdom.

- Det er et tilbud til ældre borgere, der er bundet til deres hjem eller på anden måde er immobile, siger Jan Nielsen, direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune.

Målgruppe to og tre omfatter ældre over 65, der modtager personlig eller praktisk pleje i hjemmet, samt ældre over 85.

Ordningen gælder ældre i målgrupperne over hele landet, og de første biler kører ud med vaccinerne fredag.

Det er eksempelvis paramedicinere, der kører ud med vaccinerne.

I Region Nordjylland er der 300 ældre i målgruppen, som ikke selv kan transportere sig til en vaccinationsklinik.

70 af dem bor i Aalborg Kommune. Syv af dem modtager ifølge Jan Nielsen det første vaccinestik i deres eget hjem fredag.

Det er vaccinen fra Pfizer/BioNTech, der benyttes, og udfordringen har ifølge direktøren været at finde en forsvarlig måde at transportere vaccinen på.

Det kræver nemlig ekstremt lave temperaturer, ligesom der er begrænset holdbarhed, når først vaccinen er blandet op.

- Man har fundet ud af, at den (vaccinen, red.) godt kan transporteres over kortere afstande og under særlige forhold, efter den er opblandet, siger Jan Nielsen.

I Region Sjælland omfatter målgruppen 800 borgere, hvoraf de første 100 får et vaccinestik fredag.

Borgerne i målgruppen bliver kontaktet af deres hjemkommuner og behøver således ikke selv at ringe.

I alt 479.252 personer i Danmark har frem til torsdag fået første vaccinestik. Det svarer til 8,2 procent af befolkningen.

188.169 har fået begge stik. Det svarer til 3,2 procent af befolkningen.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle over 16 år, der vil vaccineres, kan være færdigvaccineret 27. juni.