Senderovitz forlader Lægemiddelstyrelsen for job i Novo

Thomas Senderovitz har valgt at søge nye udfordringer og stopper derfor som direktør i Lægemiddelstyrelsen.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse.

Efter knap fem år som direktør har han valgt at søge nye udfordringer i jobbet som vicedirektør i Novo Nordisk med ansvar for data science.

Thomas Senderovitz stopper med det samme og har tirsdag sidste arbejdsdag som direktør i Lægemiddelstyrelsen.

- Det er med en ordentlig klump i halsen, at jeg har valgt at søge nye udfordringer. Det er ikke altid muligt at planlægge, hvornår nye muligheder dukker op. Det har ikke været noget nemt valg, da jeg forlader en fantastisk arbejdsplads, siger han i pressemeddelelsen.

- Lægemiddelstyrelsen står sammen med de øvrige sundhedsmyndigheder fortsat over for en stor opgave med håndteringen af covid-19. Men jeg føler mig helt tryg, da jeg efterlader en styrelse fyldt med dedikerede medarbejdere og en tårnhøj faglighed. Det har været en kæmpe fornøjelse at være direktør igennem næsten 5 år, siger han videre.

Thomas Senderovitz har ikke ønsket at kommentere sin afgang yderligere.

Senderovitz tiltrådte jobbet som direktør i Lægemiddelstyrelsen i 2016.

Han er ikke den eneste højtstående direktør i en coronaansvarlig styrelse, der siden pandemiens start har forladt stillingen.

Kåre Mølbak, den tidligere direktør for Statens Serum Institut, forlod stillingen, da han gik på pension i november sidste år.

Thomas Senderovitz har været at finde på adskillige af regeringens coronapressemøder det seneste år, hvor han har fortalt om arbejdet med vaccinerne mod coronavirus.

Senderovitz' exit får et tak med på vejen fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Vi har kæmpet side om side, siden pandemien ramte. Dengang stod det klart, at vaccinerne skulle bringe os mod normalen.

- Med stor faglighed har du været med i de afgørende beslutninger, der har sikret Danmark sikre og effektive vacciner. Tak for din store indsats, skriver Heunicke på Twitter.

Det bliver foreløbig faglig direktør Mette Aaboe Hansen, som per 10. marts overtager som konstitueret direktør.

Stillingen som ny direktør bliver slået op hurtigst muligt, lyder det.