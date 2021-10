Selvmordslæge siger at politiet har sigtet ham

Han siger desuden, at han er blevet sigtet for straffelovens paragraf 240, der handler om medvirken til selvmord.

23. september oplyste Fyns Politi, at kredsen havde iværksat en efterforskning af Svend Lings, efter at flere medier skrev, at han fortsat rådgav folk om, hvordan de kunne begå selvmord.

Det til trods for, at han er dømt for det i både by,- lands- og højesteret.

Fyns Politi oplyser, at de har talt med Svend Lings tirsdag i forbindelse med efterforskningen, men at de ikke vil oplyse yderligere.

Svend Lings fortæller, at politiet havde en dommerkendelse med sig, da de beslaglagde hans computer og mobiltelefon.

Svend Lings blev kendt i offentligheden i 2017, da han medvirkede i et program på Radio24syv. Her fortalte han, at han havde hjulpet flere end ti patienter til at dø. Han blev siden tiltalt i tre konkrete sager.

I 2019 stadfæstede Højesteret en dom fra Østre Landsret, hvor han blev idømt 60 dages betinget fængsel. Alligevel fortalte han, at han ikke ville stoppe med at rådgive syge mennesker om, hvordan de kan gøre en ende på tilværelsen.

I august 2020 blev han igen sigtet for at assistere ved selvmord. Det skete efter en anmeldelse om lægens rådgivning til Midt- og Vestjyllands Politi.

22. september sagde den tidligere læge, at han fortsætter med at rådgive folk, selv om han er dømt for det, fordi han ser det som sin moralske pligt.

Tirsdag oplyser Svend Lings, at han fortsat modtager henvendelser fra folk, der ønsker hans hjælp til at dø.

Han siger, at han mandag fik syv henvendelser og tirsdag har modtaget tre.

I 2019 blev Svend Lings ekskluderet fra Lægeforeningen. Det var ikke sket siden efterspillet fra Anden Verdenskrig.

Bliver man dømt for straffelovens paragraf 240 straffes man med bøde eller fængsel indtil tre år.