Selvmordsforsker gik i clinch med DSB

Hendes forskning på Center for Selvmordsforskning har fulgt den positive udvikling, hvor antallet af selvmord i løbet af de seneste tre årtier er halveret til cirka 600 om året.

Det skyldes, at adgangen til blandt andet medicin er blevet sværere, ligesom selvmord er mindre tabuiseret end tidligere. Det har gjort det nemmere at søge hjælp i tide.

Men 600 er fortsat mange, har Lilian Zøllner påpeget og henvist til, at der dør cirka tre gange så mange på grund af selvmord i forhold til det antal, der mister livet i trafikken.

Med samme vedholdenhed har hun gjort opmærksom på de fortsat mange selvmordsforsøg, særligt blandt unge, ligesom hun har medvirket til at sætte ord på den sorg, som de pårørende rammes af.

For hvert selvmord eller selvmordsforsøg berøres seks personer i familien og vennekredsen.

Sårbare unge, hjemvendte soldater og kræftsyge er blandt de grupper, som Lilian Zøllners forskning har koncentreret sig om i de år fra 2001 til 2018, hvor hun var leder af centret, der er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet.

Blandt hendes sidste store forskningsopgaver var rapporten "Selvmord og selvmordsforsøg på skinnerne". Her fortalte lokoførere hos DSB anonymt om deres oplevelser med at påkøre selvmordere.

Rapporten, som var bestilt og betalt af DSB, viste, at mange efterfølgende følte sig overset og svigtet af ledelsen.

Men til Lilian Zøllner og andres overraskelse blev rapporten midlertidigt tilbageholdt, da DSB ikke mente, at den levede op til det, der var aftalt med Center for Selvmordsforskning.

Det fik Lilian Zøllner til at kritisere DSB for at beklikke hendes faglighed og forskningsfrihed.

- Sådan noget gør man bare ikke. Der er forskningsfrihed. Man er nødt til at kunne publicere det, man når frem til, udtalte hun.

Siden blev rapporten udstyret med et tillægshæfte, og den er i dag tilgængelig for offentligheden.

Lilian Zøllner, som fylder 75 år den 5. juli, er oprindelig uddannet lærer med særlig interesse for dansk litteratur og kristendom. Det førte hende i 1988 til en kandidatgrad i kristendomskundskab.

På det tidspunkt var der stor offentlig debat om hjernedødskriteriet, og det inspirerede hende til en ph.d. med titlen "Unges holdninger til etiske spørgsmål om liv og død".

I en årrække var Lilian Zøllner lektor på Syddansk Universitet. Men det job sagde hun op, da hun blev leder af Center for Selvmordsforskning.