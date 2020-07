Selv for Fetterlein står tiden ikke stille

Drengerøven med de mange læderjakker fylder nemlig 50 år.

- Jeg synes, det er lidt mærkeligt, skriver Fetterlein i en mail.

Men sådan er livet nu engang. Tiden står jo ikke stille, tilføjer han.

De fleste kan tilgives for at glemme, at Frederik Fetterlein engang har været tennisspiller.

Ikke desto mindre var han at finde som nummer 75 på verdensranglisten. Det var også Fetterlein, der for Danmark leverede det utrolige comeback mod verdensstjernen Stefan Edberg i Davis Cup i 1995.

I en kort periode var han endda landets bedste tennisspiller, selv om Kenneth Carlsen hurtigt tog førertrøjen fra ham.

Nogen kender måske bedre Fetterlein fra fjernsynet, hvor han i løbet af de seneste årti har været involveret i realityprogrammer som "Luksusfælden", "Tæsk en kendt" og "Fristet".

Fødselsdagsfesten må indtil videre vente for Frederik Fetterlein.

Selv om han er kendt for at være lidt af en festabe, er den helt store sammenkomst udskudt til september, da den har været for svær at arrangere, mens coronapandemien stadig hersker.

Han har dog alligevel taget lidt forskud på glæderne.

En kort ferie i St. Tropez og den 9. juli en lille forsmag på den forsinkede fest med familien må stille tørsten, inden det helt store arrangement løber af stablen i efteråret.