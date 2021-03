Selv en stjernekriger bliver midaldrende

For rollen som unge Obi-Wan Kenobi i remaken af "Star Wars"-trilogien i 1999-2005 er blandt de mainstreamfilm, der for alvor sendte ham op i berømmelsens galakser.

Når den skotske skuespiller Ewan McGregor fylder 50 den 31. marts, burde der plantes et lyssværd eller to i lagkagen.

Men McGregor har også spillet et hav af varierede og skæve roller fjernt fra George Lucas-filmenes buldrende blockbuster-univers. Som Peter Greenaways "The Pillow Book" om et par, der tænder på at skrive ord på hinandens hud.

Ewan McGregor brændte for alvor igennem i 1996 som junkietynd og karseklippet i den Oscarnominerede narkokomedie "Trainspotting". En rolle, som han gentog i en 2'er - 21 år efter den første film.

Han blev uddannet på skotske teatre, indtil hans celluloid-egnede ansigt sendte ham på filmens vej.

I 1993 debuterede McGregor i Bill Forsyths "Being Human". Han fik også hurtigt en britisk Empire Award for sit spil i thrilleren "Shallow Grave".

Men hans første hovedrolle i USA var i den lidet succesrige amerikanske remake af Ole Bornedals gyser "Nattevagten", hvor McGregor spillede Nikolaj Coster-Waldaus rolle.

Siden har han dog haft succes med det meste.

Såsom hovedrollen som fattig forfatter i Baz Luhrmanns forrygende "Moulin Rouge" i 2001, i "Young Adam" i 2003 og i "Engle & Dæmoner" i 2009, hvor han spillede sammen med danske Thure Lindhardt.

Han har også leget med store Hollywood-instruktører som Ridley Scott i "Black Hawk Down" og Tim Burton i "Big Fish".

McGregor er ikke genert. I det bornerte Hollywood, hvor mord ofte er mere ok end hor, har han i en række film viftet med fuld frontal nøgenhed.

Og da han i filmen "I Love You Phillip Morris" - i den sjældne genre "bøsse-fængsels-komedie" - dannede par med gummiansigtet Jim Carrey, fik McGregor af Carrey en stor ros for at være en "fantastisk kysser".

Teaterfortiden fornægter sig heller ikke med roste hovedroller på London-scener i "Guys and Dolls" og Shakespeares "Othello".

Han var i 22 år gift med franske Eve Mavrakis, som han har fire børn med. Men hans medvirken i den roste tv-serie "Fargo" udløste i 2018 ikke bare en Golden Globe for bedste mandlige hovedrolle.

Hede sexscener med skuespilleren Mary Elizabeth Winstead inspirerede samtidig til at skifte konen ud med den yngre kollega.

Efter en langtrukken skilsmissesag endte Ewan McGregor sidste år med at hoste op med en anselig del af karrierens 300 millioner kroner store formue til ekskonen.