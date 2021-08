Seks ud af ti vil lade afghanske tolke blive i Danmark

En politisk aftale sikrer afghanere, der har arbejdet for Danmark i landet de seneste to år, og deres familier midlertidigt ophold i to år.

Seks ud af ti danskere mener dog, at Danmark skal lade dem blive permanent. Det viser en undersøgelse lavet af Voxmeter for Ritzau.

Her erklærer cirka 60 procent sig enige eller meget enige i, at Danmark skal give permanent opholdstilladelse til alle afghanske medarbejdere, som har arbejdet for Danmark i Afghanistan.

Regeringens støtteparti Enhedslisten mener, det er vigtigt, at der bliver blødt op for reglerne for at få permanent opholdstilladelse.

- I dag er reglerne for permanent ophold virkelig, virkelig stramme, så mange afghanere vil have brug for, det bliver lettere at få en permanent opholdstilladelse, siger udlændingeordfører Rosa Lund.

16 procent svarer i undersøgelsen, at de er uenige eller meget uenige i, at gruppen skal have permanent opholdstilladelse.

17,2 procent er hverken enige eller uenige, mens cirka seks procent svarer "ved ikke" til udsagnet.

Venstre er ikke afvisende over for, at gruppen skal have permanent ophold. Udlændingeordfører Mads Fuglede mener dog, det skal ske efter det system for ophold, der allerede bruges.

- Fører det til, at man er her permanent, fordi man har hjulpet den danske indsats, er det fint for os.

- Men hvis man på en facon træder ved siden af og ikke lever op til reglerne, så man ikke får forlænget opholdet, er det også fint med os, siger han.

Hvor stort et antal lokalt ansatte og deres familier Danmark vil evakuere fra Afghanistan, er der ikke klarhed over.

Torsdag morgen landede 84 evakuerede i København, og senere kom det frem på et pressemøde, at over 300 torsdag blev evakueret fra Kabul.

Udenrigsministeren fra Pakistan, der hjælper Danmark med evakueringerne, har tidligere sagt, at hjælpen omfatter 431 afghanere. Det er dog ikke bekræftet fra dansk side.

Undersøgelsen er foretaget fra 16. til 19. august blandt 1010 danskere. Den er repræsentativ for hele den danske befolkning over 18 år.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til historien.