Seks plejehjem får besøgsforbud på grund af coronaudbrud

Fire af de seks ramte plejehjem befinder sig i hovedstadsområdet. Det er et i Hvidovre, to på Frederiksberg og et i København.

Derudover er der indført besøgsforbud på et plejehjem i Lejre samt et i Varde.

- Et besøgsforbud er et alvorligt indgreb i privatlivet, som både de ældre og deres pårørende bliver påvirket af, siger Anette Lykke Petri, overlæge og konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, i en pressemeddelelse.

- Derfor skal det kun benyttes, når det er absolut nødvendigt. Det er vi i Styrelsen for Patientsikkerhed meget opmærksomme på.

Et udbrud af coronavirus defineres af styrelsen sådan, at der er mindst ét tilfælde af coronasmitte blandt enten beboere, ansatte eller begge dele.

I en pressemeddelelse står der, at der blandt andet i hovedstadsområdet er tale om "udbrud, hvor flere beboere er blevet smittet".

På et pressemøde tirsdag lød det ligeledes fra Anette Lykke Petri, at der er registreret "deciderede udbrud" på bestemte plejecentre, hvilket har fået styrelsen til at indføre forbud mod besøg.

Et besøgsforbud betyder, at der som udgangspunkt ikke må komme besøgende på plejehjemmet.

Der er dog enkelte undtagelser. De nærmeste pårørende må fortsat gerne komme på besøg, ligesom der må aflægges besøg i kritiske situationer.

Lørdag indførte Styrelsen for Patientsikkerhed besøgsrestriktioner på alle plejehjem i 17 kommuner i hovedstadsområdet.

Modsat besøgsforbud indføres restriktioner ikke på enkelte plejehjem men i hele kommuner.

Restriktionerne kan eksempelvis betyde, at besøg skal foregå udendørs.

Det er ikke kun i hovedstaden, at stigende smittetal giver anledning til besøgsrestriktioner.

Tirsdag eftermiddag oplyser Aalborg Kommune, at der indføres restriktioner på besøg på alle plejehjem efter påbud fra Styrelsen fra Patientsikkerhed.

Det skyldes, at der den seneste uge er registreret 35 nye smittede per 100.000 indbyggere i kommunen.

- Det er en alvorlig situation, og derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed vurderet, at det er nødvendigt at genindføre besøgsrestriktioner på vores plejehjem for at passe ekstra godt på vores ældre og svækkede medmennesker, siger direktør Jan Nielsen fra Ældre- og Handicapforvaltningen i pressemeddelelsen.