Om bord på et fly, der landede i Københavns Lufthavn 6. juni, var der fire personer, der var smitsomme med coronavirus. Efterfølgende er der i forbindelse med smitteopsporingen fundet yderligere to passagerer, der er blevet smittet. (Arkivfoto).

Seks passagerer på fly til København er coronasmittet

Styrelsen for Patientsikkerhed er ved at opspore passagerer om bord på fly, hvor der befandt sig smittede.

Seks personer, der var om bord på et fly fra Pakistan til København 6. juni, er konstateret smittet med coronavirus.

Det har Styrelsen for Patientsikkerhed kunnet konstatere gennem arbejdet med smitteopsporing, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Der er tale om fire personer, der har været smitsomme, mens de var om bord på flyet.

I forbindelse med smitteopsporingen er der efterfølgende fundet yderligere to smittede.

Det er ikke oplyst, om de smittede fortsat befinder sig i Danmark, eller hvorvidt de er i isolation.

Det er heller ikke oplyst, om der er tale om danske eller udenlandske statsborgere.

Men der kan være flere smittede, oplyser styrelsens konstituerede direktør, Anette Lykke Petri, i pressemeddelelsen.

- I vores arbejde med kontaktopsporing har der tegnet sig et mønster, hvor flere smittede har været om bord på det samme fly, siger hun.

- Det drejer sig indtil videre om seks personer. Heraf har fire været smitsomme på det tidspunkt, hvor de har befundet sig om bord på flyet. Vi kan dog ikke udelukke, at vi i vores opsporingsarbejde finder flere.

Styrelsen er i gang med at opspore de passagerer fra flyet, der har siddet i nærheden af de fire, og derfor potentielt kan være smittet med coronavirus.

Der er tale om fly nummer PK8771 fra Islamabad i Pakistan, der er landet i Københavns Lufthavn den 6. juni.

- Denne sag illustrerer rigtig godt, hvorfor det er så vigtigt, at vi alle stadig husker at holde afstand og holde god hygiejne, siger Anette Lykke Petri.

- Covid-19 er meget smitsom, og man kan være smittet uden selv at være klar over det. Derfor kan der gå mange dage, fra en person bliver smittet, til man bliver testet positiv, og i den periode kan man nå at smitte andre.

Alle passagerer, der har været om bord på flyet, opfordres til at være særligt opmærksomme på symptomer på coronavirus.

Hvis man har mistanke om, at man kan være smittet, anbefales det, at man isolerer sig og booker tid til en test eller kontakter sin læge. Det er dog vigtigt, at man ikke møder uanmeldt op hos lægen.

Myndighederne opfordrer desuden kraftigt til, at man holder sig hjemme i 14 dage, hvis man vender hjem fra en rejse til andre lande end Tyskland, Island og Norge.