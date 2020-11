Seks nye dødsfald med corona

Seks personer er døde med corona, så man samlet er oppe på 829 personer, som er døde med virusset siden starten af marts. Det oplyser Statens Serum Institut i søndagens opgørelse over coronasmitten i Danmark.

Syv flere er blevet indlagt med covid-19. Så lige nu huser de danske sygehuse 256 corona-patienter.

Samtidig er andelen af positive test i søndagens opgørelse på 1,82 procent. Det er den højeste andel i tre uger, men ikke langt fra, hvad der har været i november, hvor tallet har ligget mellem 1,3 og 1,9 procent.

Der er registreret 998 nye smittetilfælde i Danmark. Tallet er baseret på 54.691 prøvesvar, hvilket er lavere end de seneste mange uger, men hænger sammen med, at opgørelsen omfatter svar fra mindre end et døgn.

Lørdag blev der registreret 1636 nye smittetilfælde baseret på omkring 100.000 prøver, hvilket er det højeste antal under epidemien, men tallene omfattede prøvesvar fra mere end 24 timer og var derfor kunstigt høje. Søndagens tal er derfor tilsvarende lavere.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få opklaret hos SSI, hvor mange timer henholdsvis lørdagens og søndagens tal er baseret på.

Det nuværende høje antal daglige smittetilfælde skal ses i lyset af, at man tester langt mere omfattende end i foråret. SSI har beregnet, at der ville have været omkring 3000 smittede om dagen, da epidemien toppede i starten af april, hvis man havde kunnet teste 70.000 personer om dagen.

