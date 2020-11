Seks ministre fik forelagt sag om mangel på lovgrundlag

En række topministre blev på et tidligt stadie advaret om, at det ville kræve ny lovgivning at aflive alle mink i Danmark.

På et pressemøde en måned efter lød det fra regeringen, at alle mink i Danmark skulle aflives grundet en mutation i coronavirus hos dyrene.

Det har siden vist sig, at der i loven ikke er grundlag for at kræve alle mink aflivet.

Mogens Jensen (S) trak sig tidligere onsdag som fødevareminister på grund af sagen.

Udvalget med ministrene drøftede ifølge redegørelsen ikke en mulighed for at aflive alle mink, men alene aflivning af mink inden for en risikozone.

Der står videre i redegørelsen, at det fornødne lovgrundlag for en aflivning af alle mink skulle afklares.

Det står ikke umiddelbart klart, om arbejdet blev udført.

Men Miljø- og Fødevareministeriet kom altså forud for mødet med en umiddelbar vurdering af, at der ikke var grundlag for at kræve alle mink aflivet.

Sagen blev forelagt regeringens udvalg, der håndterer coronavirus.

I udvalget sidder sundhedsminister Magnus Heunicke (S), justitsminister Nick Hækkerup (S), finansminister Nicolai Wammen (S), udenrigsminister Jeppe Kofod (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S) og kulturminister Joy Mogensen (S).

Allerede 22. september fik Mogens Jensen et papir, hvori det står, at der ikke er grundlag i loven til at kræve alle mink aflivet mod en økonomisk erstatning.

Han har selv udtalt, at han først lørdag 7. november blev klar over, at der ikke var grundlag i loven for at kræve alle mink aflivet.

Fødevarestyrelsen forsøgte ellers at advare forud for pressemødet 4. november. Men det er uklart, om advarslen strandede.

Udenrigsminister Jeppe Kofod og finansminister Nicolai Wammen deltog en måned senere i et møde i regeringens koordinerende udvalg 3. november, hvor det blev endeligt besluttet at aflive alle mink.

De har ikke advaret om manglen på lovgrundlag, da der i redegørelsen står, at det ikke blev drøftet på mødet.