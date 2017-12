Seks mænd med relation til bande er fængslet i isolation

Seks mænd er onsdag ved Retten på Frederiksberg blevet varetægtsfængslet i isolation frem til 18. december. Mændene har alle tætte relationer til banden Loyal To Familia, LTF.

De seks mænd blev anholdt under en større politiaktion mod bandemiljøet tirsdag. Her blev i alt 17 personer anholdt, og 36 adresser blev ransaget over hele landet.

Mændene, som er i alderen 20 til 36 år, er alle bandemedlemmer, skriver Københavns Politi på Twitter onsdag eftermiddag.

Det vides ikke, hvad de seks mænd er anklaget for. I retten krævede anklageren nemlig, at grundlovsforhøret blev holdt for dobbeltlukkede døre.

Det betød, at hverken pressen eller tilhørere, som var mødt op i retten, fik lov til at overvære retsmødet og høre, hvad mændene er sigtet for.

Anklagerens argument for, at offentligheden skulle blive udenfor døren, var blandt andet, at der er kommet nye beviser i sagen, og at der fortsat er adskillige gerningsmænd på fri fod.

Ifølge Ritzaus oplysninger er de seks bandemedlemmer alle sigtet for forsøg på manddrab.

Men det kan anklager Tomas Hugger altså hverken be- eller afkræfte.

- Jeg kan ikke bekræfte noget i den stil. Det er et helt lukket grundlovsforhør, siger han.

Anklageren kan dog bekræfte, at de seks bandemedlemmer er sigtet for det samme.

Københavns Politi skriver i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag, at de seks mænd er sigtet for kriminalitet, der relaterer sig til bandekonflikten. Det bliver ikke nærmere beskrevet, hvilke forhold der gør sig gældende.

Af de i alt 17 personer, som blev anholdt under den koordinerede politiaktion mod bandemiljøet tirsdag, blev 13 mænd fremstillet i grundlovsforhør onsdag.

De 13 mænd er alle blevet varetægtsfængslet.

Tre af mændene blev fremstillet i Retten i Glostrup og fængslet frem til 20. december. De er sigtet for grov vold, frihedsberøvelse og afpresning.

I Retten i Helsingør var fire af mændene i grundlovsforhør. De er sigtet for afpresning samt vidnetrusler og er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Og de resterende seks mænd blev altså varetægtsfængslet i isolation frem til 18. december af Retten på Frederiksberg.