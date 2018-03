Seks mænd fængslet for røverier mod kunder i pirattaxier

Mændene mistænkes for gennem flere måneder at have begået organiserede tyverier og røverier mod personer i nattelivet ved at tilbyde billig transport hjem fra byen.

Sigtelserne omfatter foreløbig især forhold i København, men politiet mener, at de kan have begået deres forbrydelser i flere byer rundt om i landet, hedder det i en pressemeddelelse fra Københavns Politi.

Ifølge politiet har gerningsmænd i mindst syv tilfælde stjålet eller franarret ofrene deres kreditkort og samtidig fået dem til at taste deres koder ind på et display i bilen.

I mindst fire tilfælde har det udviklet sig til røveri, hvor gerningsmændene under trusler med kniv har frataget ofrene deres kreditkort og afkrævet dem koden, for derefter at bruge kortene i hæveautomater og kiosker.

Politiet har i længere tid politiet haft et godt øje til en gruppe på seks mænd, der kommer fra Aarhus-området.

Da de torsdag aften satte sig ind i to biler og kørte mod København fulgte politiet med og så, hvordan de samlede potentielle ofre op.

Ved 03-tiden natten til fredag slog politiet til og anholdt mændene, mens de havde mulige ofre siddende i deres biler. Det ene offer var allerede blevet franarret sit dankort.

Allerede fredag blev de seks fremstillet i grundlovsforhør. Her afviste dommeren at varetægtsfængsle dem, men forlængede i stedet deres anholdelse med tre dage.

Mandag lykkedes det så politiet at overbevise en dommer om, at de burde varetægtsfængsles.

- Vi vil på det kraftigste fraråde enhver at benytte pirattaxier, siger politikommissær Bjarke Dalsgaard Madsen fra røveriafdelingen i Københavns Politi.

- Det er langt fra første gang politiet oplever, at kunder i pirattaxier udsættes for forskellige forbrydelser. Derfor har denne slags pirattaxikørsel i høj grad Københavns Politis fokus, fortsætter han.

Politiet mener, at der er flere ofre for gruppen forskellige steder i landet, og opfordrer folk til at henvende sig, hvis man er blevet bestjålet eller udsat for røveri i en pirattaxi.