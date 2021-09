Seks granater bortsprængt på Amager tæt på Granatvej

Seks granater, der kan stamme fra Anden Verdenskrig, er blevet bortsprængt ved Kalvebod Fælled på det vestlige Amager.

Granaterne blev fundet onsdag, og blev bortsprængt klokken 17.45 af Forsvarets ammunitionsryddere, oplyser Københavns Politi.

- Det hele forløb roligt, lidt forsinket, men ellers som planlagt. Forsvarets ammunitionsryddere melder, at området igen er sikkert og åbnes for offentlig trafik, skriver politiet på Twitter.

Inden bortsprængningen advarede vagtchef Dyre Sønnicksen om, at det kunne give et ordentligt brag i København. Området blev sikret i en diameter på 700 meter. Granaterne lå cirka 450 meter vest for Granatvej.

- Det kan godt give et ordentligt skrald på grund af den måde skyerne og vejret er lige nu, sagde han.

Politiet ville gerne sikre sig, at borgere ikke blev bekymret, når bragene lød.

Bortsprængningen var en større opgave, fordi området skulle ryddes.

På en nærliggende mark står der for eksempel 300 køer, som politiet har fundet ejerne til. Køerne ville få sig et chok, sagde vagtchefen, men ammunitionsrydderne og brandvæsenet meddelte, at de var uden for fare.

Det er selskabet Damasec, der stødte på de seks granater. Damasec beskæftiger sig blandt andet med ammunitionsrydning og minerydning.

De befinder sig i området, fordi det danske militær har ejet området.

Selskabet forsøger at sikre sig, at der ikke ligger glemte genstande.

Militæret overtog området som øvelsesterræn i 1943 og forlod det igen i 1984.

Vagtchefen gætter på, at granaterne enten stammer fra Anden Verdenskrig eller fra det danske militærs arbejde i området.

Kalvebod Fælled fylder cirka en tredjedel af Amager. Det er en del af Amager Naturpark og er befolket af et rigt dyreliv.