Seks mænd er idømt op til 16 år for drabsforsøg i bandemiljø

Dommen er faldet fredag i Københavns Byrets lokaler i Nicolai Eigtvedsgade efter en langvarig retssag, der blev udskudt undervejs på grund af corona.

Fire af de dømte i alderen 22-41 år er dømt for et drabsforsøg 25. september 2018 på Rentemestervej i København. Her blev der affyret mindst ti skud mod en bil. En mand blev ramt af skud i baghovedet, men overlevede.

De to andre mænd på 25 år er skyldige i et drabsforsøg, hvor der blev skudt 19. september 2018 på Nørrebro. Der blev skudt 22 gange, og offeret blev ramt i maven.

I alt er ti mænd dømt i sagen, men det er kun seks af dem, der er dømt for drabsforsøg. De andre anklager i sagen handler blandt andet om våben. For tre af de andre dømte er der også tale om hårde straffe op til ni års fængsel.

Tre af de ti dømte udvises desuden af Danmark for bestandigt.

For næsten alle dømte er der tale om såkaldt tillægsstraffe, som er en straf, der gives oveni i en tidligere dom. En tillægsstraf gives, når den nye dom er for en forbrydelse, som er begået forud for den tidligere dom.

Der var i alt 14 tiltalte i sagen, men fire af dem blev helt frifundet. To af dem havde siddet varetægtsfængslet siden september 2018 og blev ved skyldigkendelsen i december derfor løsladt efter mere end to års fængsling.

De dømte for drabsforsøg anker alle, da de vil frifindes i landsretten. De er beskyttet af navneforbud, som retten trods protester fra pressen valgte at opretholde til ankesagen.

Der var også rejst tiltale for tre andre drabsforsøg, men her blev alle frifundet.

Ni af mændene var tiltalt for drabsforsøg, da tre af dem 17. september 2018 gik ind med våbenlignende genstande på Café Arguileh på Amager og spurgte efter en person. Men her har retten frifundet for drabsforsøg.

En anden var anklaget for at have kørt til Café Pitstop i Herlev, hvor han sammen med en ukendt mand var bevæbnet og ledte efter NNV-folk.

Her har retten også frifundet for drabsforsøg. Men den tiltalte er skyldig i at være bevæbnet med en pumpgun.

Den tredje episode, hvor der er frifundet for drabsforsøg, fandt sted 18. september 2018, hvor der blev skudt mod en bil i Herlev.