Seks bandemedlemmer får fængselsstraffe for skud i Aarhus

Det koster seks bandemedlemmer mere end fire års fængsel, at de i juni sidste år affyrede halvautomatiske våben mod en anden gruppering i Aarhus.

I sidste uge blev de seks mænd kendt skyldige i at have båret våben og affyret dem under særligt skærpende omstændigheder, da de var en del af en verserende bandekonflikt.

Ifølge politiet blev skuddene afgivet den 3. juni sidste år ved Bispehaven i Aarhus Vest. Her mødte flere medlemmer af en gruppering omkring Brabrand op med skarpladte våben, som de affyrede mod en anden gruppering.

Ingen kom til skade ved skuddene, men en tilfældig kvinde måtte søge dækning.

De seks mænd fik fængselsstraffe fra fire og tre måneder til fem år.

Omar Mohammad Chahrour fik den strengeste straf på fem års fængsel. Ali al-Souki, Anders el-Mais og Abdullah Bassim el-Rifai fik fire år og tre måneder.

De to sidste Ayüp Sedigh og Mohammad el-Mais fik fire år og fire måneders fængsel.

De nægtede sig alle skyldige under sagen, men fire af dem erkendte at have været på stedet. Det oplyser specialanklager Dorthe Lysgaard til Ritzau.

Hun er tilfreds med, at de seks mænd blev døm for bandekriminalitet, som giver ekstra høje straffe.

Fem af dem valgte at modtage dommen, mens en enkelt nu overvejer at anke.

I sagen var en syvende mand, som var tiltalt for sin medvirken i episoden. Ifølge DR Østjylland blev han dog frikendt, da retten var uenig i politiets vurdering af, at han tilhørte den rivaliserende bande Loyal to Familia.

Hans advokat, Kåre Pihlmann, oplyste efterfølgende til DR Østjylland, at den frikendte mand nu vil søge erstatning, da han har siddet varetægtsfængslet siden sommeren.