Seks anholdt i terrorsag: Mistænkes for at have støttet IS

Seks mænd er sigtet for enten at have tilsluttet sig IS eller have finansieret den militante organisation.

Danmark - 27. april 2021 kl. 13:09 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Seks mænd er tirsdag blevet anholdt på adresser i Aarhus og København i en sag om tilslutning til og finansiering af den militante bevægelse Islamisk Stat (IS). Det oplyser Østjyllands Politi. Fem af de seks fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus tirsdag klokken 15. Her vil anklagemyndigheden anmode om dørlukning. Politiaktionen skete i samarbejde mellem Østjyllands Politi, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Københavns Politi. De seks anholdte er i alderen 27-35 år. To af de anholdte er en 29-årig mand fra Aarhus-området og en 30-årig mand med bopæl i København. De sigtes for at have rejst ind i Syrien i sommeren 2014, hvor de ifølge politiet lod sig hverve af IS. Den 29-årige er desuden sigtet for igen i foråret 2015 at have forsøgt at rejse ind i Syrien. Fem af de anholdte - herunder den 29-årige - er sigtet for finansiering af terror efter straffelovens paragraf 114. Politiet mener, at den 29-årige mellem 2013-2017, imens han boede i Aarhus, har sendt penge til IS. Han har ifølge politiet brugt de fire øvrige sigtede som mellemmænd. De har på hans opfordring overført penge til personer med tilknytning til organisationen, mener politiet.