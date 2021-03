Artiklen: Seks anholdt i sag om hvidvask for 200 millioner kroner

Seks anholdt i sag om hvidvask for 200 millioner kroner

Via falske fakturaer har en organiseret gruppe ifølge Bagmandspolitiet hvidvasket penge i 35 lande.

Seks personer er anholdt i en større sag om hvidvask, oplyser Bagmandspolitiet i en pressemeddelelse. Sagen drejer sig om hvidvask af et beløb på omkring 200 millioner kroner.

De seks er blevet anholdt efter en omfattende politiaktion på 13 forskellige adresser i blandt andet København, Greve, Jyllinge og i Tyskland nær Flensborg.

De fem anholdte fra Danmark vil forventeligt blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag. Den anholdte fra Tyskland skal først udleveres, før han bliver stillet for en dommer i Danmark.

Bagmandspolitiet mener, at de anholdte står bag en række fiktive fakturaer om levering af arbejdskraft, varer eller andre ydelser til hundredvis af danske virksomheder.

Formålet skulle være, at virksomhederne kunne anvende fakturaerne til hvidvask af penge.

Bagmandspolitiet mener, at der er hvidvasket for mere end 200 millioner kroner i 35 lande.

Begrebet "hvidvask" dækker over forskellige aktiviteter. Men formålet er altid at få det til at se ud, som om penge stammer fra lovlige aktiviteter, selv om de i virkeligheden ikke gør.

Bagmandspolitiet har i sagen beslaglagt sammenlagt halvanden million kroner. En million er beslaglagt fra en tiltalts konto, mens resten er beslaglagt i form af kontanter samt værdifulde ure og smykker.

Torsdagens grundlovsforhør vil blive afholdt i Retten i Kolding omkring klokken 10. Her vil det formentlig blive oplyst, hvordan de anholdte forholder sig til sigtelserne. Dernæst skal en dommer tage stilling til, om de skal varetægtsfængsles.