Seeberg fik nok og sagde farvel til politik

Udtalelsen var møntet på, at Dansk Folkeparti efter Gitte Seebergs mening havde for stor indflydelse på den daværende VK-regerings udlændingepolitik samt politikken om EU og globaliseringen.

- Jeg vil sige det klart: jeg deler ikke værdifællesskab med Dansk Folkeparti, slog Gitte Seeberg fast på pressemødet.

Utilfredsheden fik hende til at forlade De Konservative og den plads i Europa-Parlamentet, som hun havde haft i tre år.

I stedet blev Gitte Seeberg ved valget i november 2007 valgt ind i Folketinget for Ny Alliance, hvor hun også havde siddet for De Konservative fra 1994 til 2004.

Men hendes tid i tinget for Ny Alliance blev kort. Allerede 29. januar 2008 meddelte hun, at hun forlod partiet på grund af uenigheder med Anders Samuelsen og Naser Khader om Ny Alliances politiske linje.

Gitte Seeberg var utilfreds med partiets støtteerklæring til den borgerlige regering, der ikke flugtede med hendes egne idéer om en midtsøgende kurs.

Uenighederne mellem partistifterne blev for alvor udstillet for offentligheden et år senere, da Christoffer Guldbrandsens dokumentarfilm om Ny Alliance, "Dagbog fra midten", havde premiere.

Dokumentaren, der fulgte Ny Alliance fra stiftelsen og små to år frem, indeholdt tåkrummende sekvenser, hvor partistifternes uenigheder stod glasklare.

Gitte Seeberg fortsatte i første omgang i Folketinget som løsgænger, efter at hun havde sagt farvel til Ny Alliance.

I september 2008 sagde den cand.jur.-uddannede kvinde definitivt farvel til Folketinget.

Ikke for at genoptage karrieren som advokat, men for at tiltræde i jobbet som generalsekretær i WWF Verdensnaturfondens danske afdeling.

Her arbejdede hun med klimadagsorden og bæredygtighed frem til 2016, og året efter blev hun administrerende direktør hos Autobranchen Danmark, der repræsenterer bilbranchen i Danmark.

Privat er Gitte Seeberg gift og har en datter.