Scandic-hotellerne hjemsener medarbejdere

Scandic hjemsender medarbejdere på alle sine 27 hoteller over hele Danmark. Det sker efter indgåelsen af den nye aftale mellem Dansk Erhverv og 3F, der indtil videre gælder til 29. marts. Danmarks største hotelkæde vurderer, at mange hundrede medarbejdere bliver berørt. Det skriver hotelkæden i en pressemeddelse.

”Vi hilser den nye aftale mellem Dansk Erhverv og 3F velkommen. Det er fuldstændig afgørende, at der træffes beslutninger og indgås aftaler, der holder hånden under vores branche. Vi står i en dybt alvorlig situation, der har store konsekvenser for vores forretning. Med den nye aftale får vi mulighed for på kort sigt at bevare så mange arbejdspladser som muligt via midlertidige hjemsendelser, og vi har oplevet stor forståelse fra kollegaerne i denne hidtil usete situation. Vi appellerer til, at man fra politisk side fortsat søger alle muligheder, der kan hjælpe vores branche i denne meget kritiske situation,” siger Søren Faerber, Scandics administrerende direktør i Danmark.

Scandic vurderer, at mange hundrede medarbejdere bliver berørt. Hjemsendelserne kommer til at ske på tværs af alle danske hoteller og berører ansatte i alle afdelinger. Scandic er netop nu i gang med at vurdere bemandings- og bookingsituationen på de enkelte hoteller i forhold til, hvor mange medarbejdere hotelkæden har behov for at sende hjem.