Saudisk religiøs forkynder må ikke rejse til Danmark

Listen blev 2. maj 2017 præsenteret første gang med seks religiøse forkyndere. To nye udlændinge kom til henholdsvis 15. juni og 23. august.

Udelukkelsen glæder udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

- Hadprædikanter har ingenting at gøre her i Danmark. De rejser rundt og spreder hadske budskaber og forsøger at få andre til at dele deres rabiate holdninger, siger Inger Støjberg i en skriftlig kommentar.

Det glæder mig derfor at se, at Udlændingestyrelsen gør et godt stykke arbejde med løbende at opdage disse hadprædikanter.

Sanktionslisten stammer fra foråret 2016. Da aftalte Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Konservative flere initiativer mod religiøse forkyndere.

Indgrebet skal modvirke prædikanter, om søger at undergrave danske love og værdier og understøtter parallelle retsopfattelser.

Listen skal ikke ramme bestemte religioner, selv om de fleste religiøse forkyndere på listen bekender sig til islam. På listen optræder den kristne fundamentalist, Terry Dale Jones, fra USA.