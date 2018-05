Sass: Løgnagtige medier skal have bøder og Israel skal i EU

Sådan lyder det fra formanden for Socialdemokratiets folketingsgruppe Henrik Sass Larsen i hans nye bog "Exodus - vejen frem for centrum-venstre".

Det skriver Politiken.

Sass Larsen kalder mediernes position i samfundet for et "tyranni" og beskylder dele af pressen for at "lyve og bedrage".

I kampen mod dette foreslår han derfor at straffe en løgnagtig forside med en bøde i størrelsesordenen af eksempelvis en dags omsætning.

Han ønsker desuden et større personligt ansvar placeret hos såvel journalister som redaktører.

- Alle mennesker, som bliver udsat for uretmæssige overgreb, også dem som er kendte, har ret til en ordentlig oprejsning, og der er behov for at få sat nogle rammer for den tabloide adfærd, skriver Sass Larsen ifølge Politiken i sin bog, der udkommer fredag.

Hos Venstre er man positiv over for socialdemokratens forslag.

- Vi har jo desværre oplevet i forbindelse med en drabssag i nyere tid, at en mand blev fejlagtigt hængt ud som morder, og i de tilfælde er jeg helt med på at stramme reglerne, så man kan straffes økonomisk for det, siger Venstre medieordfører Mads Fuglede til Politiken.

Morten Marinus, medieordfører for Dansk Folkeparti, er mere tøvende over for at ændre på den nuværende ordning med Pressenævnet, der tager sig af klager over medier.

Men Marinus er positiv over for en bødestraf for at skrive fejlagtige historier.

- Det kunne man sagtens tage op igen på de rigtige præmisser. Især ser jeg det gerne ske i et samarbejde mellem kultur- og retspolitikere, siger han til Politiken.

Ud over et forslag om bøder til medier, der lyver, foreslår Sass Larsen i sin bog også, at Israel indlemmes i Nato og EU "som en del af løsningen for en varig fred for det jødiske folk".

Det skriver DR.

Men det bakker baglandet ikke om op.

- Det er ikke vores politik, at Israel skal være medlem af hverken Nato eller EU på nuværende tidspunkt, siger Socialdemokratiets udenrigsordfører Nick Hækkerup til DR.