Sass Larsen-afløser: Det er ikke gået op for mig endnu

Henrik Sass Larsen (S) meddelte onsdag, at han forlader Folketinget ved udgangen af september, da han skal være administrerende direktør i DVCA, som er brancheforeningen for blandt andet kapitalfonde i Danmark.

Dermed er der pludselig opstået en plads i Folketinget til suppleant Tanja Larsson (S), der egentlig fik flere personlige stemmer end Sass Larsen ved folketingsvalget, men alligevel missede pladsen grundet partiets listestemmer.

Hun fik tirsdag beskeden om sin nye rolle fra Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen.

- Det var enormt overraskende. Jeg var på vej ud af døren for at gå en tur med min hund, og så bliver jeg informeret om det her. Så blev det pludselig en meget hektisk dag.

- Det er simpelthen ikke gået op for mig endnu. Valgkampen sluttede for mange måneder siden, og vi sidder i budgetforhandlinger i kommunerne, så det er egentlig der, mit fokus har været, siger Tanja Larsson og understreger, at hun er enormt glad for sin kommende rolle.

Hun skal nu ifølge interne regler i Socialdemokratiet træde ud af byrådet i Faxe Kommune for at kunne indtræde i Folketinget.

I øjeblikket er hun dog optaget af at færdiggøre sit arbejde i byrådet. Hun regner med at indtræde i Folketinget 1. oktober.

Da Henrik Sass Larsen blev sygemeldt på ubestemt tid i juni, blev Tanja Larsson forholdt sin rolle som suppleant. Dengang sagde Larsson, at hun meget hellere ville i Folketinget på grund af lykkelige omstændigheder.

Derfor er hun glad for, at hun nu overtager mandatet, efter at Henrik Sass Larsen er blevet frisk og har fået et nyt job.

Hun vil især arbejde for landområderne, når hun indtræder som folketingsmedlem.

- Jeg er uddannet fysioterapeut, og efter kommunalreformen har jeg kunnet se, hvordan blandt andet sundhedsvæsenet stille og roligt eroderer ude i landdistrikterne.

- Der er langt til alting, og man kan se, at folkesundheden i landdistrikterne er blevet dårligere i forhold til resten af befolkningen, siger hun.

Henrik Sass Larsen har siddet i Folketinget siden 2000. Tanja Larsson sidder i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Plan- og Kulturudvalget i Faxe Kommune.