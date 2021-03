Den danske statskasse blev svindlet for 12,7 milliarder kroner i udbytteskat. Sanjay Shah menes at være hovedmanden og er tiltalt for svindel for ni milliarder kroner. (Arkivfoto)

Sanjay Shah er tiltalt for milliard-hvidvask i Tyskland

I Danmark anklages Shah for skattesvindel for ni milliarder kroner. Nu er han tiltalt for hvidvask i Tyskland.

Sanjay Shah, der af den danske anklagemyndighed betragtes som hovedmanden bag svindel med udbytteskat for milliarder, er også blevet tiltalt i Tyskland.

Det skriver TV2 og Børsen.

Ifølge Børsen skal Sanjay Shah have brugt den tyske bank Varengold Bank til at hvidvaske penge, som blev udbetalt af Danmark i 2012 til 2015.

Avisen citerer flere tyske medier - herunder Süddeutsche Zeitung - for, at anklageren i Hamburg har rejst tiltale mod Sanjay Shah og seks håndlangere for at have hvidvasket mere end 3,7 milliarder kroner via Varengold Bank.

Sanjay Shahs talsmand, Jack Irvine, oplyser til Børsen, at han ikke er overrasket over anklagerne om hvidvask. Han mener dog ikke, at sagen hører hjemme ved en tysk domstol.

- Det var ventet, men vi er ikke enige i, at en tysk domstol kan dømme i en sag om danske skatteforhold, skriver Jack Irvine i en mail til Børsen.

Det var i januar i år, at den danske anklagemyndighed meddelte, at den havde tiltalt Sanjay Shah og en anden britisk mand for at have medvirket til den svindel med udbytteskat i Danmark for ni milliarder kroner.

Sanjay Shah nægter sig skyldig i anklagen om svindel med udbytteskat. Han har udtalt, at han blot har udnyttet et hul i loven. Den medtiltalte brite nægter sig ligeledes skyldig.

Den danske retssag står til at blive behandlet i Retten i Glostrup. Sanjay Shah bor i Dubai og den medtiltalte i Storbritannien.

Per Fiig, der er fungerende statsadvokat for Søik, har dog afvist at svare på, om de vil kræve de to mænd anholdt for at sikre, at de møder op til retssagen.

- Vi er selvfølgelig ikke så blåøjede, at vi tror, at nogen af sig selv vil møde op i Danmark til en retssag, hvor de risikerer mange års fængsel, sagde han til Ritzau 7. januar og tilføjede:

- Derfor vil vi selvfølgelig også arbejde med alle de muligheder, vi har for at sikre, at de tiltalte bliver stillet for en dommer i Danmark. Lige præcis hvad det er for et arbejde, vi skal til at udføre, kan jeg ikke komme ind på i dag.