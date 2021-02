Sangeren der synger til sine fans fra brusebadet

Han begyndte blandt andet at optage optrædener fra sit brusebad, som han delte på de sociale medier under hashtagget #ShowerSongs.

For de fleste ser livet under coronakrisen anderledes ud. Også for den amerikanske sanger og musiker Josh Groban, som derfor har fundet på nye måder at opretholde forbindelsen til sine fans på.

Det startede som en joke, men hans manager fortalte ham, hvor godt det lød, så han fortsatte.

Den fire gange Grammy-nominerede sanger, som også har lagt vejen forbi Danmark flere gange, fylder 40 år den 27. februar.

Coronanedlukningen fik ham også til ugentligt at vise sine tidligere koncerter på sin YouTube-kanal. Her skriver han sammen med sine fans og fortæller anekdoter om sangene eller dagen, koncerten blev optaget.

Senere under coronaen blev brusebadet skiftet ud med en scene, hvorfra han spillede nye onlinekoncerter for sine fans.

Som 17-årig blev Groban sat til at afløse sangeren Andrea Bocelli ved en generalprøve på den amerikanske Grammy-uddeling i 1998 i en duet med Céline Dion.

Showets vært, Rosie O'Donnell, var så imponeret, at hun med det samme bad ham om at optræde i sit talkshow ugen efter.

Siden er det blevet til ni albummer og flere tv- og filmroller.

Sangeren har også været forbi Broadway. Her spillede han den ene af hovedrollerne i musicalen "Natasha, Pierre and The Great Comet of 1812" i 2017.

Grobans karriere har budt på mange flere duetter end den med Céline Dion, som startede det hele. Han værdsætter i det hele taget duetter og deres indbyggede forbindelse mellem to sangere.

- Der er en særlig forbindelse. Og at dele det med et publikum er grunden til at jeg elsker duetter, på grund af at man lytter. Man kan tage sin genre og en andens verden og skabe noget sammen, man ikke kunne have gjort selv.

Når der må være publikum, er en duet med en af tilskuerne i øvrigt også blevet fast inventar under Grobans koncerter.