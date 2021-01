Sangeren der blev træt af skønhedsidealer

Den amerikanske sangerinde og musiker Alicia Keys er, næsten 20 år efter hendes debutsingle udkom, stadig et de største musiknavne i verden.

Som 20-årig udgav hun sit første album, "Songs in A Minor". Det solgte over 12 millioner eksemplarer på verdensplan.

Tidligere havde hun udgivet debutsinglen "Fallin'", som strøg til tops på den amerikanske hitliste Billboard Hot 100.

Desuden gav "Songs in A Minor" hende intet mindre end fem Grammys.

Set udefra lignede Alicia Keys, som fylder 40 år den 25. januar, én stor succes, men bag scenen var virkeligheden anderledes.

- Jeg sværger, at selv om nogle betalte mig for det, ville jeg ikke gå tilbage til at være 20 år. Det var bogstavelig talt den værste periode nogensinde.

- Jeg ville så desperat gerne passe ind. Jeg var så blind, så afhængig af alle andres meninger, så utilpas og usikker, sagde hun i et interview med det amerikanske modeblad InStyle sidste år.

I 2006 tog hun alene på pilgrimsrejse til Egypten, og da hun rejste hjem var det med en "enorm styrke", fortalte hun til det danske musikmagasin Gaffa i 2007.

Siden da er flere store hits kommet til. Et af dem er "Empire State of Mind" - den ultimative hyldest til New York City - som hun synger sammen med rapperen Jay-Z. Keys er desuden selv født på Manhattan.

Men det er også girl power-temaet, der har fyldt i sangteksterne.

Det gælder eksempelvis sangene "Girl on Fire" og "Girl Can't Be Herself".

Og i 2016 meddelte sangerinden, at hun ville droppe at gå med makeup.

- Før jeg begyndte på mit nye album, skrev jeg en liste med alle de ting, jeg var træt af.

- Og en af dem var, hvor meget kvinder bliver hjernevasket til at føle, at vi er nødt til at være tynde, sexede, lækre eller perfekte, skrev hun i et essay i det i dag lukkede feministiske nyhedsbrev "Lenny Letter".

Uanset om det har været på et album cover eller den røde løber, har Keys siden enten båret en smule eller slet intet makeup.

Privat er hun gift med produceren og musikeren Swizz Beatz.

Sammen har parret to sønner.