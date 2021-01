Sangbogsudvalg får trusler efter ny Højskolesangbog

Nogle har været så vrede over sangvalgene i den seneste udgave af Højskolesangbogen, at de har skrevet hadefulde beskeder eller ligefrem trusler til nogle af medlemmerne af sangbogsudvalget.

Det skriver Information.

Det har især vakt vrede hos nogle, at sangen "Danmark" af Shu-bi-dua er blevet fravalgt, mens "Ramadan i København" af Isam B er kommet i bogens 19. udgave i november 2020.

Forfatter Dy Plambech og pianist, tv- og radiovært Mathias Hammer er blandt medlemmerne i udvalget. De har oplevet vreden i enten e-mails eller håndskrevne breve i deres postkasser.

Mathias Hammer fortæller, at han har fået over 40 henvendelser. Nogle få lægger op til debat eller meningsudveksling, skriver Information.

Mange af beskederne er hadefulde. Mindst to er trusler.

- Jeg har fået rigtig mange beskeder, hvor der står, jeg er landsforræder. Det er det primære udtryk. Landsforræder, rotteyngel, islamist, terrorist.

- Jeg har fået en mail fra en, der tilbyder at omskære mig, som mine øvrige islamistvenner er - men ham her vil så gøre det uden bedøvelse, siger han til avisen.

Han oplevede, at han til at begynde med blev ubehageligt til mode over beskederne, men at han på et tidspunkt blev "belagt med teflon".

Også Dy Plambech er blevet kaldt landsforræder. Hun modtog et billede, hvor ordet var skrevet hen over hendes hoved.

- Det har været voldsomt at opleve, hvor meget vrede der er derude, siger hun til Information.

Hverken truslerne eller de hadske beskeder kommer bag på Rune Stubager, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.

Han nævner blandt andet, at debatten om islams rolle gennem tiden har ført til "voldsomt sprogbrug".

- Vi ved, at trusler - ligesom groft sprogbrug i sig selv - kan skræmme folk fra at deltage i den offentlige debat eller ytre sig på den ene eller anden måde, siger han til Information.

Mathias Hammer siger, at han trods de voldsomme beskeder gerne vil deltage i arbejdet igen en anden gang, hvis han bliver spurgt. Han kalder arbejdet meningsfuldt, spændende og inspirerende.