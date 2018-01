Samuelsen skal møde ministeren der kaldte Trump idiot

- USA er vores vigtigste udenrigs- og sikkerhedspolitiske allierede. Det er en stærk alliance, som naturligvis løbende skal plejes. Det vil jeg blandt andet gøre med mit besøg, udtaler Samuelsen i meddelelsen.

Samuelsen har tidligere mødt Tillerson - blandt andet i forbindelse med et møde om Arktis sidste år.

På sin facebookprofil har Samuelsen beskrevet Tillerson som "meget, meget sympatisk: Tænksom, velovervejet, lyttende, handlekraftig når det er påkrævet."

Det er dog noget uklart, hvilken rolle udenrigsminister Tillerson spiller i den amerikanske regering for tiden, fortæller Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor ved Syddansk Universitet og ekspert i amerikansk historie.

- Der var store forventninger, da han tiltrådte, om at han ville være en af de "voksne" omkring Trump, siger Bjerre-Poulsen.

- Men om Trump nogensinde er kommet til fuldstændig at stole på ham, vides ikke rigtig. Der har været nogle kurrer på tråden.

Blandt andet, at Tillerson på et møde i sommer ifølge amerikanske medier skulle have kaldt præsident Donald Trump for noget, der bedst kan oversættes med "idiot".

Derudover har Trump offentligt beskyldt Tillerson for at spilde tiden i sine bestræbelser på at forhandle med Nordkorea.

- Tillersons indflydelse synes også at være noget svækket af, at Trump har så stor tillid til sin svigersøn, Jared Kushner, som han har sat i spidsen for fredsprocessen i Mellemøsten, vurderer Bjerre-Poulsen.