Samuelsen regner med fremgang efter år med blæsevejr

Liberal Alliance har endnu sit kommunale gennembrud til gode. Men partileder Anders Samuelsen har en stærk forventning om, at det i forbindelse med tirsdagens valg for alvor begynder at gå den rette vej.

- Succeskriteriet er at gå frem. Det tror jeg, at vi gør, siger Samuelsen efter at have afgivet sine stemmer på Stensballeskolen i Horsens.