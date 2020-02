Samuelsen opfordrer R til at fastholde ultimativt klimakrav

Da De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, onsdag aften stillede et ultimativt krav til regeringen om at levere klimahandling inden grundlovsdag, gav det ekko til 2016.

Dengang stillede Liberal Alliance et ultimativt krav om topskattelettelser til den daværende Venstreregering.

Topskattelettelser fik partiet ikke, på trods af at daværende politiske leder Anders Samuelsen længe holdt fast. Til sidst måtte han kravle ned fra det træ, han var kravlet op i. Han fortryder ikke beslutningen og opfordrer Morten Østergaard til at holde fast i sit ultimative krav.

- Der er nogle, der kækt har spurgt, om jeg ikke kan give Morten Østergaard et par gode råd om at klatre i træer, skriver Anders Samuelsen på Facebook og skriver senere i opslaget:

- Kravler Morten Østergaard ikke i træer, så vil kommentatorerne grine af Morten alligevel. Fordi han så vil blive kørt over af Mette Frederiksen, fordi hun kan være ligeglad med ham.

- Kort sagt Morten Ø: Ingen træklatring - ingen indflydelse. Jeg ville vælge træklatring - igen. Og tage tævene med et smil.

Mens det faktum, at Liberal Alliance måtte opgive sit ultimative krav, blev set som et nederlag og en tabt kamp til Dansk Folkeparti, skriver Anders Samuelsen, at han mener det endte i politiske sejre.

På Facebook opremser han et sænket skattetryk, regeringsdeltagelse, beskæringer af DR og bedre forhold for ældre.

- Og at kunne glæde sig over, at Dansk Folkeparti bliver halveret. Prisen er, at man ikke rigtigt får pillet ved topskatten - og at man risikerer at få en på lampen af vælgerne selv, skriver Anders Samuelsen.

Liberal Alliance fik ved valget i 2019 fire mandater i Folketinget, en tilbagegang på ni mandater. Anders Samuelsen selv kom ikke ind i Folketinget. Han trak sig dagen efter valget på et emotionelt pressemøde.

- Jeg påtager mig fuldt og helt ansvaret for, at jeg har truffet nogle beslutninger på partiets vegne, som har ført til et nederlag.

- Det er beslutninger, som åbenlyst er blevet kritiseret. At vi valgte at gå i regering, sagde han.

Han lagde op til, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille skulle tage over. Det blev dog i stedet Alex Vanopslagh, mens Ammitzbøll-Bille har forladt partiet for at starte partiet Fremad.

Vanopslagh har efterfølgende sagt, at det var en fejl at gå i regering, og at det er slut med ultimative krav.