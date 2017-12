Samuelsen om finanslovs fremtid: Vi truer ikke med noget

Partiet har i flere omgange givet udtryk for, at der skal være en skatteaftale på plads, hvis det skal stemme for den finanslov, Liberal Alliance blev enig med de andre regeringspartier og Dansk Folkeparti om i fredags.

Men Anders Samuelsen mener ikke, at det kan karakteriseres som trusler.

- Vi truer ikke med noget.

- Hvis der er vilje på alle sider, så finder vi hinanden. Det er også det, som statsministeren har givet udtryk for.

- Han lægger stor vægt på, at vi får landet alle de her aftaler inden jul, og det er jeg fuldstændig enig med ham i, siger Anders Samuelsen.

Han vil tirsdag hverken be- eller afkræfte, om partiet har tænkt sig at stemme for finansloven, hvis ikke der er en ny skatteaftale på plads inden afstemningen 22. december.

Mandag sagde Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, at det virkede, som om regeringen var ved at gå op i limningen.

Det afviser Samuelsen.

- Vi driver landet med god politik. Vi har fået landet en delaftale med en finanslov, hvor der er rigtig mange gode elementer i. Også de første skattelettelser.

- Nu skal vi have udlændinge- og skattepolitikken på plads, siger Anders Samuelsen.

Kristian Thulesen Dahl gentog tirsdag sin opfordring til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om at få styr på sin regering i forhold til, hvorvidt alle tre regeringspartier har tænkt sig at stemme for finansloven.

- Jeg tror, de fleste har en fornemmelse af, at man kigger ind på en eller anden børnehave, hvor politikere laver aftaler og så selv er i tvivl, om de overhovedet vil stemme for de aftaler, siger DF-formanden.