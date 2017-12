Samuelsen fastholder: Der kommer skattelettelser før jul

- Jeg har ingen kommentarer til det videre forløb. Nu går forhandlingerne i gang, og jeg er tryg ved, at de lander ganske fint, og det gør de også før jul.

- Jeg er sikker på, at der er en bred forståelse for, at det gør vi, og det kan vi sagtens. Vi er langt i forhandlingerne, vi skal nok få landet det her. Jeg er helt tryg ved det, siger han i Bruxelles.

Her er Samuelsen og EU's andre udenrigsministre til møde med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, kaldte det mandag i sit ugebrev "grotesk", at et regeringsparti har bebudet, at det ikke vil stemme for sin egen finanslov, medmindre der gives "historisk store skattelettelser".

LA vil kun stemme for finansloven, når den er til endelig afstemning i Folketingssalen, hvis der forinden er faldet en skatteaftale på plads.

Kristian Thulesen Dahl vil dog ikke love, at der kommer en skatteaftale, inden finansloven skal vedtages.

Liberal Alliance mener, at tingene hører sammen. Og at man har indgået aftaler, som er indgået på en forventning om, at der vil komme skattelettelser.

Fredag blev parterne enige om en finanslov, som de længe var så godt som enige om.

Den trak dog ud, da Liberal Alliance krævede, at der skulle lande en skatteaftale samtidig. Partiet krævede "samtidighed", mens regeringens støtteparti DF ville dele forhandlingerne op.

Det førte til, at parterne indgik en finanslov fredag, men Liberal Alliance vil kun stemme for finansloven, hvis der indgås en skatteaftale.

Det kan dog blive svært at få til at gå op.

Ifølge Finansudvalgets tidsplan skulle ændringsforslag til finansloven være klar mandag, hvis finansloven skulle behandles i Folketingssalen inden jul.