Samuelsen afviser Løkkes velfærdsløfte: Håndbremsen er sluppet

- Håndbremsen er ligesom sluppet nu, siger Anders Samuelsen om Løkkes forslag og tilføjer:

- På valgkampens dag to er der sat gang i et kapløb om at bruge flest penge på den offentlige sektor. Det er en forkert vej at gå. Det er skatteborgerne, som har betalt de her penge. Nu konkurrerer nogle politikere om hurtigst muligt at bruge dem frem for at overveje, om skatteborgerne skal have nogle af pengene tilbage, siger Samuelsen.

Liberal Alliance lægger op til en "produktivitetsforbedring" i den offentlige sektor. Det betyder, at det offentlige hvert år skal levere det samme for 1 procent mindre. Efter ti år vil der i LA-planen være sparet 10 procent.

En del af de penge vil Liberal Alliance så føre tilbage til den offentlige sektor. Det skal betale for det demografiske træk, siger Anders Samuelsen.

Han vil bruge de resterende penge fra effektiviseringen af den offentlige sektor samt råderummet på at give skattelettelser. Blandt andet vil Liberal Alliance sikre, at man ikke skal betale skat af de første 7000 kroner, man tjener.

- Hvis vi er der, så vil vi kæmpe fra dør til dør for skattelettelser. Men det er vælgerne, der afgør, hvordan mandater fordeles. Hvis vi ikke er der, så har Lars Løkke Rasmussen fri råderet sammen med socialdemokraterne over skatteborgernes penge, sige Anders Samuelsen.

Også Dansk Folkeparti ønsker at bruge pengene fra råderummet på flere sygeplejersker og sosu-assistenter i takt med at antallet af plejekrævende ældre og flere børn. Dermed tegner der sig et nyt velfærdsflertal i dansk politik bestående af de tre største partier i Folketinget.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl har tidligere har talt for, at han ønsker Liberal Alliance ud af en borgerlig regering efter valget. Det var dog under forudsætning af, at Dansk Folkeparti med måske 17-18 procents opbakning kunne træde ind i regeringen.

DF ligger dog på valgkampens anden dag til 13,5 procent af stemmerne. Samtidig peger målingerne på, at VLAK-regeringen må gå af og overlade regeringskontorerne til Mette Frederiksen.