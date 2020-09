Samuelsen advarer og angriber sit eget parti i takketale

Efter at have holdt tand for tunge, siden han med tårer i øjnene trak sig som leder for Liberal Alliance efter valget i 2019, åbner Anders Samuelsen på partiets landsmøde 2020 op for posen.

Den afgåede formand, der stod i spidsen for partiet, da det kollapsede i valgkampen, brugte store dele af sin taletid på at hylde en række personer, der siden valget har forladt partiet eller poster i vrede over hans arvtagere.