Samtaler skal give motivation hos hjemsendte gymnasieelever

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg ved, det var en kedelig besked for dem på første og andet år, at de ikke kunne komme tilbage, og at der er steder, hvor det er svært at blive ved med at holde motivation i top.

- Forhåbentligt kan de nye tiltag hjælpe, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i pressemeddelelsen.

Pengene i puljen skal blandt andet gå til styrket vejledning. Det kan være samtaler mellem den enkelte lærer og elev om alt fra lektier til de tanker, der fylder meget hos eleven på grund af situationen.

Derudover vil eleverne også få tidligere besked om, hvilke af prøverne i deres eksamensplan der er aflyst. Fra mandag 18. maj vil eleverne kunne få besked om, i hvilke fag deres årskarakter vil tælle dobbelt.

Det sidste har ifølge ministeriet været efterspurgt af eleverne selv og skal være med til at give en ekstra motivation i den virtuelle undervisning.

Siden første fase af genåbningen af Danmark har de ældste årgange på landets gymnasier kunnet få undervisning på skolerne.

Alle andre årgange må dog vente til efter sommerferien som en del af fase fire i genåbningen.