Samme eksamensopgaver i dansk bedømmes vidt forskelligt

Seks beskikkede censorer er blevet bedt om at læse og vurdere de samme danskopgaver i skriftlig dansk, og i flere tilfælde er vurderingerne af opgaverne vidt forskellige. En opgave, som en censor fandt perfekt og gav karakteren 12, vurderede en anden til 4. Og en svagere tekst, som en censor vurderede til 4, ville to andre give 00. Altså dumpekarakter.

Solveig Troelsen, der har lavet ph.d.-afhandlingen "Forkastet eller anerkendt" på Syddansk Universitet, mener, at censorernes forskellige vurderinger af de samme opgaver peger på et problem.

"Det er ikke en pålidelig bedømmelsesordning. Man kan ikke regne med, at det tal, der kommer ud, er sigende for det, som eleven kan," siger Troelsen, som er lektor på VIA University College, til Information.

Og det er ikke ligegyldigt, for danskeksamen en såkaldt "high-stakes"-eksamen, hvor eleverne skal have mindst 02 i dansk, før de kan komme ind på eksempelvis en erhvervsuddannelse. Den regel blev indført med erhvervsskolereformen i 2015 og er et nybrud i en dansk kontekst, hvor folkeskolens afgangsprøve hidtil har været frivillig og uden betydning for elevens videre uddannelsesmuligheder:

"Hvis man fra politisk side holder fast i, at det skal være en "high stakes"-eksamen, bør man sørge for en væsentligt mere pålidelig bedømmelse," siger Solveig Troelsen.

Før 2016 bedømte både elevernes lærer og en censor opgaverne og talte sig frem til en karakter, men med folkeskolereformen ændrede man praksis, så det i dag kun er én ekstern censor, som bedømmer opgaverne.

Solveig Troelsens resultater stemmer overens med tidligere forskning på området. En ekspertfølgegruppe, som blev nedsat af Undervisningsministeriet, da man gik fra to til én bedømmer ved de skriftlige eksamener, udarbejdede i 2018 en rapport. Gruppens undersøgelse af 150 elevers opgaver viser, at to censorer kun i 40 procent af tilfældene er enige om, hvilken karakter der skal gives i skriftlig dansk. Det vil altså sige, at der er 60 procent sandsynlighed for, at to censorer vil bedømme den samme opgave forskelligt.

Undervisningsministeriets ekspertgruppe konkluderede, at man ville forbedre sikkerheden i bedømmelsen, hvis man havde to eksterne censorer på opgaverne. Så ville sandsynligheden for en ens bedømmelse stige til 50 procent, og sandsynligheden for, at der maksimalt er én karakter til forskel, ville stige til 95 procent:

"Det er klart bedre, end hvis det kun er én censor," siger Jens Dolin, der er professor emeritus på Københavns Universitet og hovedforfatter til ekspertgruppens rapport, til Information.

Ekspertgruppen anbefaler dog ikke, at man indfører flere censorer. Den advarer imidlertid imod at bruge karaktererne til "elevselektering", hvilket Undervisningsministeriet altså alligevel har valgt at gøre.

Da man gik fra at have to til én bedømmer af opgaverne, var det for at opnå en besparelse. Information har spurgt Undervisningsministeriet om det præcise tal for besparelsen, men det har ministeriet ikke kunnet skaffe.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har heller ikke ønsket at svare på, hvorfor ekspertgruppens advarsel om at bruge karaktererne til elevselektering er blevet overhørt.